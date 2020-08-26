В "Батькивщине" опровергли информацию, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко опроверг информацию о подключении Тимошенко к аппарату ИВЛ, однако отметил, что политик находится в тяжелом состоянии.
Об этом народный депутат сообщил в эфире телеканала Украина 24 , передает RegioNews.
То, что она подключена к аппарату, - это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протокола мероприятия для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это другие соответствующие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил депутат.
Он отметил, что коронавирус - "это болезнь, которую не пожелаешь даже врагу".
Ранее сообщалось, что народного депутата Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирус. Ее состояние оценивается как тяжелое.