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26 августа 2020, 12:24 7

В "Батькивщине" опровергли информацию, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

26 августа 2020, 12:24 7
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Врачи принимают все меры для вентиляции легких, согласно протокола лечения COVID-19
Фото: из открытых источников
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Депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко опроверг информацию о подключении Тимошенко к аппарату ИВЛ, однако отметил, что политик находится в тяжелом состоянии.

Об этом народный депутат сообщил в эфире телеканала Украина 24 , передает RegioNews.

То, что она подключена к аппарату, - это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протокола мероприятия для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это другие соответствующие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил депутат.

Он отметил, что коронавирус - "это болезнь, которую не пожелаешь даже врагу".

Ранее сообщалось, что народного депутата Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирус. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Батькивщина депутат партия карантин коронавирус
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