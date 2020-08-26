В "Батькивщине" опровергли информацию, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Об этом народный депутат сообщил в эфире телеканала Украина 24 , передает RegioNews.

То, что она подключена к аппарату, - это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протокола мероприятия для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это другие соответствующие аппараты, которые нужно применять в соответствии с протоколом", - заявил депутат.