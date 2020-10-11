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11 октября 2020, 16:55 50

Каникулы и инфекционные госпитали: Зеленский дал ряд важных поручений

11 октября 2020, 16:55 50
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Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский во время совещания дал ряд поручений для борьбы с пандемией в Украине.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат и глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

В частности, Владимир Зеленский распорядился:

  • временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение;
  • осенние каникулы в школах должны начаться до 15 октября, но точную дату определят местные власти;
  • в "красных" и "оранжевых" зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания, ресторанов, клубов. Так, с 22:00 заведения не должны работать.

Кроме того, в Киеве, Мариуполе и Одессе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Также для работы в инфекционных отделениях будут привлечены интерны и студенты старших курсов медицинских вузов.

По приказу Президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования", - сообщил Радуцкий.

Он добавил, что президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений от коронавируса.

Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, до принятия больных СOVID-19. Благодаря этому решению значительно увеличиваем количество койкомест", - написал нардеп.

Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Так, предпринимателей, учреждения и организации, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без масок, могут начать штрафовать. Штраф будет увеличен до 3400-5100 гривен.

Напомним, коронавирус в Украине: за сутки - 4768 новых случаев, 85 зараженных умерли.

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