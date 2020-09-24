Ляшко рассказал, когда Украина может пойти на полный карантин

В Минздраве считают, что вероятность национального локдауна не привязана к конткретной дате

В Минздраве считают, что вероятность национального локдауна не привязана к конткретной дате

Фото: Facebook

Украина может пойти на полный карантин и раньше 25 октября, и позже, все зависит от темпов распространения COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "НВ", передает RegioNews.

Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - сказал Ляшко.

Он отметил, что после местных выборов 25 октября никто не будет "закрывать" украинцев на карантин.

Повторюсь: никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 3372 человек.

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