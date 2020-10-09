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В Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19
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09 октября 2020, 09:24 10

В Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19

09 октября 2020, 09:24 10
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Харьковской и Одесской областях
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Харьковской и Одесской областях
pixabay.com
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В Украине за прошедшие сутки обнаружили 5 804 случая заболевания коронавирусной болезнью, умерли 89 больных, 2417 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Харьковской области - 630, в городе Киеве - 567, в Одесской области - 403, в Хмельницкой области - 330 человек, в Днепропетровской области - 307 новых случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 250 538 человек, из них 110 650 выздоровели, летальных исходов - 4779.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 5 397 новых случаев болезни.

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