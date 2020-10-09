В Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Харьковской и Одесской областях

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, в Харьковской и Одесской областях

pixabay.com

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Харьковской области - 630, в городе Киеве - 567, в Одесской области - 403, в Хмельницкой области - 330 человек, в Днепропетровской области - 307 новых случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 250 538 человек, из них 110 650 выздоровели, летальных исходов - 4779.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 5 397 новых случаев болезни.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).