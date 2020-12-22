Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
В Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек, 14020 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
8513 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников", - сообщил министр.
Кроме того, за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 979 506 человек;
- выздоровели - 600 288 человек;
- летальных исходов - 16 897;
- проведение ПЦР-тестов - 5 307 601.
Напомним, в Украине 20 декабря зафиксировано 6 545 новых случаев болезни.
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