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22 декабря 2020, 08:41 7

Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

22 декабря 2020, 08:41 7
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек, 14020 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8513 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников", - сообщил министр.

Кроме того, за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 979 506 человек;
  • выздоровели - 600 288 человек;
  • летальных исходов - 16 897;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 307 601.

Напомним, в Украине 20 декабря зафиксировано 6 545 новых случаев болезни.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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