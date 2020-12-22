Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Днепропетровской области

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве и Днепропетровской области

Фото: из открытых источников

В Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек, 14020 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 8513 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников", - сообщил министр. Кроме того, за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 979 506 человек;

выздоровели - 600 288 человек;

летальных исходов - 16 897;

проведение ПЦР-тестов - 5 307 601. Напомним, в Украине 20 декабря зафиксировано 6 545 новых случаев болезни. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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