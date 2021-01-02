10:25  02 января
В первый день нового года зафиксировано 5 038 случаев COVID-19
12:28  01 января
В Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах
10:08  02 января
Сутки на Донбассе: девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник
UA | RU
UA | RU
02 января 2021, 10:25 136

В первый день нового года зафиксировано 5 038 случаев COVID-19

02 января 2021, 10:25 136
Читайте також українською мовою
В Украине резко снизилось количество смертей и выздоровлений от коронавируса
В Украине резко снизилось количество смертей и выздоровлений от коронавируса
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 1 января, в Украине было зафиксировано 5 038 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник, при этом 51 человек погиб и 2 606 человек выздоровели. О количестве госпитализированных в Минздраве не сообщают.

Больше всего новых случаев заболевания 1 января подтвердили в Львовской области - 434, в Киевской области - 407 случаев, 391 – Николаевской, 378 - Житомирской и 361 – Сумской. В Киеве зафиксировали 293 случая COVID-19.

За сутки было проведено 17 930 тестирований, в частности методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.

Напомним, в четырех регионах Украины за минувшие сутки не обнаружено ни одной смерти от COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина Минздрав COVID-19 сводка
В ГСЧС рассказали, сколько украинцев умерли в новогоднюю ночь в пожарах
01 января 2021, 13:50
В Украине еще более 9 тысяч человек заболели COVID-19
01 января 2021, 10:49
Глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19
30 декабря 2020, 14:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Виктория Сюмар
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Все блоги »