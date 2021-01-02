В первый день нового года зафиксировано 5 038 случаев COVID-19

В Украине резко снизилось количество смертей и выздоровлений от коронавируса

В Украине резко снизилось количество смертей и выздоровлений от коронавируса

Фото: flickr

За прошедшие сутки, 1 января, в Украине было зафиксировано 5 038 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник, при этом 51 человек погиб и 2 606 человек выздоровели. О количестве госпитализированных в Минздраве не сообщают.

Больше всего новых случаев заболевания 1 января подтвердили в Львовской области - 434, в Киевской области - 407 случаев, 391 – Николаевской, 378 - Житомирской и 361 – Сумской. В Киеве зафиксировали 293 случая COVID-19.

За сутки было проведено 17 930 тестирований, в частности методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2 955.

Напомним, в четырех регионах Украины за минувшие сутки не обнаружено ни одной смерти от COVID-19.

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