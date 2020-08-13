Украину разделили на новые зоны карантина: красных стало больше
Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые зоны карантина.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет Regionews.
Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в "красную зону" попали: Городенковский и Косовские районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенской районы Ровенской области; Кицманской район Черновицкой области.
Киев попал в "желтую" зону карантина.
К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", - отметил Степанов.
Новые карантинные зоны вступают в силу с 00:00 17 августа.
Полный список будет опубликован вскоре на сайте Минздрава и Кабмина.
Также сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.
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