Украину разделили на новые зоны карантина: красных стало больше

В Украине изменили показатели эпидситуации по коронавирусу

В Украине изменили показатели эпидситуации по коронавирусу

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Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на новые зоны карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, пишет Regionews.

Согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС в "красную зону" попали: Городенковский и Косовские районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенской районы Ровенской области; Кицманской район Черновицкой области.

Киев попал в "желтую" зону карантина.

К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", - отметил Степанов.

Новые карантинные зоны вступают в силу с 00:00 17 августа.

Полный список будет опубликован вскоре на сайте Минздрава и Кабмина.

Также сообщалось, что Минздрав изменил критерии определения зон карантина.

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