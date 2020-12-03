У Михаила Добкина подтвердили коронавирус
Об этом сообщил экс-мер Харькова
Об этом сообщил экс-мер Харькова
Вечером 2 декабря Михаил Добкин сообщил, что борется с болезнью.
Об этом сообщил Михаил Добкин в своём Instagram, передаёт RegioNews.
Михаил Добкин опубликовал фото, где он на улице, и сообщил, что борется з болезнью четвёртый день.
Без короны с "короной." Шел четвертый день борьбы, — написал экс-нардеп.
Подписчики пожелали ему здоровья, спрашивали о симптомах и давали рекомендации.
"Не швендяли бы вы, Михаил Маркович, с короной. Покой и постельный режим нужен", — посоветовал один из них.
Были среди комментаторов и менее дружелюбные и задали такой вопрос: "На ток-шоу хоть всех заразили?"
Напомним, ранее сообщалось, что Кучер снял пародию на предвыборный ролик Добкина.
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