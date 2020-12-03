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03 декабря 2020, 12:04 29

У Михаила Добкина подтвердили коронавирус

03 декабря 2020, 12:04 29
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Об этом сообщил экс-мер Харькова
Об этом сообщил экс-мер Харькова
Фото Instagram Михаила Добкина
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Вечером 2 декабря Михаил Добкин сообщил, что борется с болезнью.

Об этом сообщил Михаил Добкин в своём Instagram, передаёт RegioNews.

Михаил Добкин опубликовал фото, где он на улице, и сообщил, что борется з болезнью четвёртый день.

Без короны с "короной." Шел четвертый день борьбы, — написал экс-нардеп.

Подписчики пожелали ему здоровья, спрашивали о симптомах и давали рекомендации.

"Не швендяли бы вы, Михаил Маркович, с короной. Покой и постельный режим нужен", — посоветовал один из них.

Были среди комментаторов и менее дружелюбные и задали такой вопрос: "На ток-шоу хоть всех заразили?"

Напомним, ранее сообщалось, что Кучер снял пародию на предвыборный ролик Добкина.

коронавирус COVID-19 Харьков заболевание Михаил Добкин
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