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21 октября 2020, 11:43 5

Коронавирус в Украине: Названы регионы, где больше всего заполнены больничные койки

21 октября 2020, 11:43 5
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Сейчас в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина
Сейчас в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина
Рixabay
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В Киеве и восьми областях Украины больничные койки для лечения коронавируса заняты более чем на 70%. Всего в стране заняты 66,2% коек.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, более 70% больничных коек заняты в Киеве (70,7%), а также Донецкой (100%), Сумской (96,8%), Одесской (94,4%), Луганской (85,8%), Полтавской (82,5%), Запорожской (72,5%), Хмельницкой (73,1%) и Черниговской (74,2%) областях.

При этом только в Житомирской области больничные койки заняты меньше чем на половину - 47,4%.

В то же время в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 200,8 при норме 40. Наихудшая ситуация в Сумской области - 340,9. В Киеве он составляет 215,7.

Напомним, на прошлой неделе власти направили в регионы свыше 570 млн грн для обеспечения больниц медицинским кислородом.

коронавирус Украина карантин больницы регионы
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