Скандал с карантином в Черновцах: Полиция продолжает контролировать ограничения в городе
Правоохранители говорят, что будут действовать в рамках своих полномочий
Правоохранители говорят, что будут действовать в рамках своих полномочий
Полиция Черновицкой области будет контролировать соблюдение карантинных ограничений, соответственно к красной зоне карантина, поскольку никакие решения от городского совета им не поступали.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказали в ГУНП в Черновицкой области, сообщает RegioNews.
"Полиция действовала и будет действовать в рамках наших полномочий и в способ, определенный Конституцией и законами Украины", - рассказали в полиции.
В пресс-службе добавили, что сейчас правоохранители продолжают работать.
Как известно, городская власть Черновцов 25 августа отказалась ужесточать карантин.
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