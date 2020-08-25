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25 августа 2020, 14:54 3

Скандал с карантином в Черновцах: Полиция продолжает контролировать ограничения в городе

25 августа 2020, 14:54 3
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Правоохранители говорят, что будут действовать в рамках своих полномочий
Правоохранители говорят, что будут действовать в рамках своих полномочий
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Полиция Черновицкой области будет контролировать соблюдение карантинных ограничений, соответственно к красной зоне карантина, поскольку никакие решения от городского совета им не поступали.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказали в ГУНП в Черновицкой области, сообщает RegioNews.

"Полиция действовала и будет действовать в рамках наших полномочий и в способ, определенный Конституцией и законами Украины", - рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что сейчас правоохранители продолжают работать.

Как известно, городская власть Черновцов 25 августа отказалась ужесточать карантин.

коронавирус карантин полиция власть горсовет
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