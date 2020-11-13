Украинцам объяснили, какие рынки будут работать во время карантина выходного дня

На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается работа вещевых и продуктовых рынков

На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается работа вещевых и продуктовых рынков

Фото из открытых источников

Об этом рассказал начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было во время закрытия в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это вещевые и продуктовые (рынки, — ред.)", — сказал он.

Рубан также рассказал, как он относится к идее карантина выходного дня.

"Это полумера, что может привести к снижению социальной активности. Сегодня за такой стремительный рост заболеваемости это одна из мер, которая может его сдержать. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в рамках всей страны ", — считает чиновник.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.