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12 октября 2020, 15:35 2

У Зеленского сказали, как Украина может получить вакцину против коронавируса

12 октября 2020, 15:35 2
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Есть три пути решения этого вопроса
Есть три пути решения этого вопроса
Рixabay
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Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 несколькими путями. Один из них - производство на украинских мощностях.

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, если зарубежные компании заинтересуются в таких производственных мощностях, то вакцина скорее появится в Украине.

"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя за соответствующими соглашениями. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их", - отметил Жовква.

Следующий вариант заключается в том, что Украина сможет закупить излишки вакцины в странах-участницах Европейского союза. Третий - стать в очередь из стран-партнеров.

"Эти три пути все реальные. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцину уже будет произведено, испытано и поставлено на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины", - добавил Жовква.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если ее эффективность докажут.

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