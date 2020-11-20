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20 ноября 2020, 13:29 4

Загруженность коек для COVID-19 снова сократилось - Минздрав

20 ноября 2020, 13:29 4
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Наилучшая ситуация с кроватями в Херсонской области
Наилучшая ситуация с кроватями в Херсонской области
Фото: из открытых источников
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Состоянию по данным на 19 ноября, в Украине заняты 52% коек. Днем ранее этот показатель составлял 52,8% коек.

Как передает RegioNews об этом свидетельствуют данные обнародованные Министерством охраны здоровья.

В частности, наилучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (18,7%), Луганской (24%), Тернопольской (40,9%), Кировоградской (43%), Одесской (47,1%), Волынской (49,8%) и Днепропетровской (49,4%) областях.

Отмечается, что в Киеве заняты 53,3% коек. Наихудшая ситуация в Черкасской и Полтавской областях - здесь заполнены 71,1% и 71,8% коек соответственно.

Всего по стране введено уже 53 335 больничных коек для COVID-19.

В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 ноября в Украине этот показатель составляет 414,6 при норме в 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 674. В Киеве показатель составляет 479,6.

Напомним, в Украине за 19 ноября коронавирус обнаружили у 14 575 человек, умерло 229 больных.

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