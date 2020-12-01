Ивано-Франковская центральная COVID-больница возобновила госпитализацию

После карантина выходного дня в Ивано-Франковске регистрируют уменьшение заболевания коронавирусом и смертность от COVID-19

После карантина выходного дня в Ивано-Франковске регистрируют уменьшение заболевания коронавирусом и смертность от COVID-19

Рixabay

Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница (ЦГКБ), которая принимает людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновила госпитализацию больных.

Об этом в Ивано-Франковске во время оперативного совещания сообщила начальница управления охраны здоровья городского совета Мария Бойко, пишет RegioNews.

"От сегодняшнего дня ЦГКБ восстановила свои ургенции. У нас есть достаточное количество койко-мест", - отметила Бойко.

По ее словам, наполняемость койко-мест в ЦГКБ составляет 50%, в городской больнице №1 – 80%. Кислородом обеспечены 50% больничных коек. Продолжаются необходимые работы для увеличения кислородных точек в медицинских учреждениях. До середины декабря обещают, что будут обеспечены кислородом 80% коек в COVID-больницах.

В то же время Мария Бойко отметила, что после карантина выходного дня в Ивано-Франковске регистрируют уменьшение заболевания и смертность от COVID-19.

Напомним, 24 ноября Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска, которая лечит пациентов с COVID-19, решила приостановить госпитализацию больных.