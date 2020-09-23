Минздрав внес изменения в стандарт госпитализации пациентов с COVID-19

Обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска

Обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска

Фото: flickr

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

Таким образом, обязательной госпитализации подлежат больные COVID-19, которые имеют:

онкологические заболевания;

почечную недостаточность;

цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;

патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

тяжелую артериальную гипертензию;

декомпенсированный сахарный диабет;

тяжелые аллергические болезни;

иммуносупрессивные состояния;

аутоиммунные заболевания.

Напомним, в Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.