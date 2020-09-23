Минздрав внес изменения в стандарт госпитализации пациентов с COVID-19
Обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска
Обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска
Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает RegioNews.
Таким образом, обязательной госпитализации подлежат больные COVID-19, которые имеют:
- онкологические заболевания;
- почечную недостаточность;
- цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;
- патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- тяжелую артериальную гипертензию;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- тяжелые аллергические болезни;
- иммуносупрессивные состояния;
- аутоиммунные заболевания.
Напомним, в Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.
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