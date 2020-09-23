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23 сентября 2020, 16:02 8

Минздрав внес изменения в стандарт госпитализации пациентов с COVID-19

23 сентября 2020, 16:02 8
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Обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска
Обязательная госпитализация необходима людям с определенных групп риска
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

Таким образом, обязательной госпитализации подлежат больные COVID-19, которые имеют:

  • онкологические заболевания;
  • почечную недостаточность;
  • цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;
  • патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
  • тяжелую артериальную гипертензию;
  • декомпенсированный сахарный диабет;
  • тяжелые аллергические болезни;
  • иммуносупрессивные состояния;
  • аутоиммунные заболевания.

Напомним, в Украине за сутки выявили около 3,5 тысячи больных COVID-19, больше всего случаев в Киеве, в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

Минздрав коронавирус госпитализация правила лечение
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