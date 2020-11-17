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17 ноября 2020, 10:58

В Кабмине заявили, что "красные" зоны в Украине останутся

17 ноября 2020, 10:58
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Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне "оранжевой" зоны
Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне "оранжевой" зоны
Укринформ
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Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине останутся "красные" зоны карантина. Сейчас на территории всей страны введен "оранжевый" режим из-за объективных цифр.

Об этом министр рассказал в интервью "РБК-Украина", пишет RegioNews.

По его словам, сейчас по всей стране введены ограничения на уровне "оранжевой" зоны.

"Кроме того, никто не отменял "красных" зон, где ограничения будут большими. Мотивация, которая была у Министерства охраны здоровья - это физический разрыв цепочки заболеваемости", - сказал Немчинов.

Также он добавил, что на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в "желтой" зоне.

Напомним, ранее в Кабмине пригрозили штрафами мэрам, которые отказываются усиливать карантин.

коронавирус Украина карантин Министерство правительство
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