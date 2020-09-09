15:26  09 сентября
Студентам из оккупированных территорий разрешили не проходить самоизоляцию
11:21  09 сентября
В промзоне Киева взорвалась автоцистерна для перевозки газа: есть жертвы
19:22  09 сентября
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2020, 17:49 4

Минздрав проверит закупки лекарств от COVID-19 в регионах

09 сентября 2020, 17:49 4
Читайте також українською мовою
Мониторинговые группы будут работать во всех областях
Мониторинговые группы будут работать во всех областях
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения направило в регионы мониторинговые группы, которые будут проверять закупки лекарств от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

В частности, группы будут проверять сообщения граждан о том, что им приходится покупать лекарства от коронавируса за свои деньги.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, количество таких обращений в последнее время существенно возросло.

Мобильные группы будут анализировать использование средств, профинансированных из государственного бюджета на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью, и обеспечение больниц медикаментами", - сказала Микичак.

Кроме того, мониторинговые группы будут проверят, есть ли в больницах лекарства от COVID-19 и доходят ли они к пациентам.

В случае отсутствия специалисты будут разбираться, куда больница потратила выделенные на эти лекарства средства.

Напомним, Минздрав готов ввести режим "красной зоны" для всей Украины, это возможно в случае резкого ухудшения эпидемической ситуации.

Минздрав регионы коронавирус лекарства проверки больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин увеличит доплаты врачам в среднем на 3,5 тыс гривен – Шмыгаль
09 сентября 2020, 15:39
Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантина
09 сентября 2020, 14:58
Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в восьми областях и Киеве - Минздрав
09 сентября 2020, 13:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Закарпатье
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »