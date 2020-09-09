Минздрав проверит закупки лекарств от COVID-19 в регионах

Мониторинговые группы будут работать во всех областях

Мониторинговые группы будут работать во всех областях

Фото: flickr

Министерство здравоохранения направило в регионы мониторинговые группы, которые будут проверять закупки лекарств от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

В частности, группы будут проверять сообщения граждан о том, что им приходится покупать лекарства от коронавируса за свои деньги.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, количество таких обращений в последнее время существенно возросло.

Мобильные группы будут анализировать использование средств, профинансированных из государственного бюджета на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью, и обеспечение больниц медикаментами", - сказала Микичак.

Кроме того, мониторинговые группы будут проверят, есть ли в больницах лекарства от COVID-19 и доходят ли они к пациентам.

В случае отсутствия специалисты будут разбираться, куда больница потратила выделенные на эти лекарства средства.

Напомним, Минздрав готов ввести режим "красной зоны" для всей Украины, это возможно в случае резкого ухудшения эпидемической ситуации.