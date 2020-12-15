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15 декабря 2020, 09:29 13

На "8 тысячах Зеленского" научились зарабатывать мошенники

15 декабря 2020, 09:29 13
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Фото: из открытых источников
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В сети набирает обороты новый вид мошенничества - под видом государственных выплат, связанных с введением карантина, орудуют мошенники.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

Так, по данным ведомства, с начала декабря поступило уже около 100 жалоб на выманивание через интернет денег под видом выплаты компенсаций от государства.

"Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8 тыс. грн. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый", - рассказали в полиции

На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождения идентификации и т.д. В основном для этого используют встроенный чат-бот.

После выполнения таких действий люди не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают аферистам персональные данные.

Киберполиция просит быть внимательными и рекомендует:

  • получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;
  • если же персональная информация все же была предана огласке, обратиться в банк и заблокировать карту;
  • если возникло подозрение насчет мошенничества — немедленно обращаться к правоохранителям.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единоразовой помощи от государства в связи с карантином.

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