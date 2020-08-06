В Украине 10 областей не готовы к ослаблению карантина
Киев выбыл из этого списка
Киев выбыл из этого списка
По состоянию на 6 августа в Украине еще 10 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:
- Волынская область (выявление 16,53%);
- Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,81%);
- Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%);
- Одесская область (динамика 16,84%);
- Ровенская область (выявление 15,52%);
- Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%);
- Хмельницкая область (динамика 15,49%);
- Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%);
- Черниговская область (выявление 12,32%).
Отметим, что по сравнению с вчерашним днем из этого списка выбыл Киев, а также Львовская и Николаевская области.
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