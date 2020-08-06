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06 августа 2020, 12:43 4

В Украине 10 областей не готовы к ослаблению карантина

06 августа 2020, 12:43 4
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Киев выбыл из этого списка
Киев выбыл из этого списка
Фото: Минздрав
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По состоянию на 6 августа в Украине еще 10 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская область (выявление 16,53%);
  • Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,81%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%);
  • Одесская область (динамика 16,84%);
  • Ровенская область (выявление 15,52%);
  • Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%);
  • Хмельницкая область (динамика 15,49%);
  • Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%);
  • Черниговская область (выявление 12,32%).

Отметим, что по сравнению с вчерашним днем из этого списка выбыл Киев, а также Львовская и Николаевская области.

Напомним, в Украине новый антирекорд, выявлено 1318 случаев COVID-19.

коронавирус Украина карантин Минздрав Ограничение
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