В Украине 10 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев выбыл из этого списка

Киев выбыл из этого списка

Фото: Минздрав

По состоянию на 6 августа в Украине еще 10 областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:

Волынская область (выявление 16,53%);

Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%);

Закарпатская область (загруженность коек 63,81%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%);

Одесская область (динамика 16,84%);

Ровенская область (выявление 15,52%);

Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%);

Хмельницкая область (динамика 15,49%);

Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%);

Черниговская область (выявление 12,32%).

Отметим, что по сравнению с вчерашним днем из этого списка выбыл Киев, а также Львовская и Николаевская области.

Напомним, в Украине новый антирекорд, выявлено 1318 случаев COVID-19.