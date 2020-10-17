В НСЗУ рассказали, сколько государство тратит денег на лечение одного больного COVID-19
В среднем, на лечение одного больного коронавирусной болезнью, который находится на стационарном лечении в больнице, государство тратит боле 20 тысяч гривен.
Как передает RegioNews, об этом рассказала представитель пресс-центра Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик.
"Рассчитано: в среднем, государство оплачивает за один случай лечения в стационаре более 20 тысяч грн. Но подчеркиваю, это - средняя расчетная стоимость. Это значит, что есть пациенты, на которых тратится в 2-3 раза больше средств, а есть те, на которых тратится меньше. Все зависит от состояния, в котором находится пациент", - сказала она.
Отмечается, что среди бесплатных услуг для таких людей: кислородная поддержка, тестирование на Covid-19, интенсивная терапия, медикаментозная терапия, обезболивающие и другие лекарства.
Кроме того, в НСЗУ рассказали, кто находится в группе риска заражения коронавирусом. Это люди, у которых есть:
- Тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.
- Почечная недостаточность.
- Иммуносупрессивное состояния (первичный и вторичный иммунодефициты).
- Тяжелые аллергические заболевания или состояния.
- Цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации.
- Аутоиммунные и онкологические заболевания.
Напомним, 16 октября в Украине подтвердили 6410 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
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