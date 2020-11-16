В Ивано-Франковске открыли уголовное производство против горисполкома за объявление выходных - рабочими

Исполком объявил субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими днями на территории Франковской ОТГ

Исполком объявил субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими днями на территории Франковской ОТГ

Фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство против решения Ивано-Франковского горисполкома, поскольку оно противоречит постановлению Кабмина о "карантине выходного дня".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковска.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Криминального кодекса Украины относительно решения исполнительного комитета, согласно которого субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ.

Такое решение исполкома противоречит постановлению №641 (КМУ опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного) и тем самым нарушает правила и нормы по предотвращению эпидемических и других инфекционных болезней, - утверждают в полиции.

В эти выходные на Прикарпатье работало 96 рейдовых групп.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада хочет отменить карантин выходного дня: уже зарегистрировано постановление.