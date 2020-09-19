В Украине за сутки более 3200 новых больных коронавирусом

Больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Львовской областях

Больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 3 240 новых случаев COVID-19, 48 человек умерли, 1268 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 172 712 человек, из них 76 754 выздоровели, летальных исходов - 3516.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской - 311, Одесской - 281, Львовской - 260 областях и Киеве - 400.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5200 (+86)

Волынская область — 6783 (+94)

Днепропетровская область — 3878 (+113)

Донецкая область — 2371 (+58)

Житомирская область — 4931 (+157)

Закарпатская область — 9110 (+79)

Запорожская область — 2829 (+81)

Ивано-Франковская область — 12212 (+181)

Кировоградская область — 973 (+6)

г. Киев — 19140 (+400)

Киевская область — 7611 (+135)

Львовская область — 18129 (260)

Луганская область — 735 (+29)

Николаевская область — 2374 (+54)

Одесская область — 11205 (+281)

Полтавская область — 1461 (+71)

Ровенская область — 11015 (+98)

Сумская область — 2916 (+109)

Тернопольская область — 11016 (+311)

Харьковская область — 14 464 (+200)

Херсонская область — 790 (+24)

Хмельницкая область — 4481 (+142)

Черновицкая область — 12917 (+124)

Черкасская область — 2983 (+92)

Черниговская область — 3188 (+55)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 17 сентября в Украине заразились COVID-19 еще 3228 человек.

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