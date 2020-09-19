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19 сентября 2020, 10:29 2

В Украине за сутки более 3200 новых больных коронавирусом

19 сентября 2020, 10:29 2
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Больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Львовской областях
Больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки обнаружили 3 240 новых случаев COVID-19, 48 человек умерли, 1268 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 172 712 человек, из них 76 754 выздоровели, летальных исходов - 3516.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской - 311, Одесской - 281, Львовской - 260 областях и Киеве - 400.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5200 (+86)
  • Волынская область — 6783 (+94)
  • Днепропетровская область — 3878 (+113)
  • Донецкая область — 2371 (+58)
  • Житомирская область — 4931 (+157)
  • Закарпатская область — 9110 (+79)
  • Запорожская область — 2829 (+81)
  • Ивано-Франковская область — 12212 (+181)
  • Кировоградская область — 973 (+6)
  • г. Киев — 19140 (+400)
  • Киевская область — 7611 (+135)
  • Львовская область — 18129 (260)
  • Луганская область — 735 (+29)
  • Николаевская область — 2374 (+54)
  • Одесская область — 11205 (+281)
  • Полтавская область — 1461 (+71)
  • Ровенская область — 11015 (+98)
  • Сумская область — 2916 (+109)
  • Тернопольская область — 11016 (+311)
  • Харьковская область — 14 464 (+200)
  • Херсонская область — 790 (+24)
  • Хмельницкая область — 4481 (+142)
  • Черновицкая область — 12917 (+124)
  • Черкасская область — 2983 (+92)
  • Черниговская область — 3188 (+55)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 17 сентября в Украине заразились COVID-19 еще 3228 человек.

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