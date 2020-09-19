В Украине за сутки более 3200 новых больных коронавирусом
Больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Львовской областях
Больше всего заболевших выявили в Киеве, Тернопольской, Одесской и Львовской областях
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 3 240 новых случаев COVID-19, 48 человек умерли, 1268 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело 172 712 человек, из них 76 754 выздоровели, летальных исходов - 3516.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской - 311, Одесской - 281, Львовской - 260 областях и Киеве - 400.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5200 (+86)
- Волынская область — 6783 (+94)
- Днепропетровская область — 3878 (+113)
- Донецкая область — 2371 (+58)
- Житомирская область — 4931 (+157)
- Закарпатская область — 9110 (+79)
- Запорожская область — 2829 (+81)
- Ивано-Франковская область — 12212 (+181)
- Кировоградская область — 973 (+6)
- г. Киев — 19140 (+400)
- Киевская область — 7611 (+135)
- Львовская область — 18129 (260)
- Луганская область — 735 (+29)
- Николаевская область — 2374 (+54)
- Одесская область — 11205 (+281)
- Полтавская область — 1461 (+71)
- Ровенская область — 11015 (+98)
- Сумская область — 2916 (+109)
- Тернопольская область — 11016 (+311)
- Харьковская область — 14 464 (+200)
- Херсонская область — 790 (+24)
- Хмельницкая область — 4481 (+142)
- Черновицкая область — 12917 (+124)
- Черкасская область — 2983 (+92)
- Черниговская область — 3188 (+55)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за 17 сентября в Украине заразились COVID-19 еще 3228 человек.
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