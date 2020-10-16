Мэр Умани заявил, что полностью выздоровел от COVID-19
Ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус
Ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус
Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что получил отрицательный тест на наличие коронавируса.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Получил результат контрольного теста. Он отрицательный. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые стоят на передовой борьбы с СOVID-19, за их высокий профессионализм и преданность своему делу", - написал Цебрий.
Он также пожелал выздоровления "политическим оппонентам, которые также сейчас столкнулись с коронавирусной инфекцией".
Напомним, 5 октября мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией
8 октября Цебрий получил положительный тест на COVID-19, однако заявил, что будет участвовать в выборах несмотря на коронавирус.
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