21:04  16 октября
В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
18:12  16 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 19:29 4

Мэр Умани заявил, что полностью выздоровел от COVID-19

16 октября 2020, 19:29 4
Читайте також українською мовою
Ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус
Ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что получил отрицательный тест на наличие коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил результат контрольного теста. Он отрицательный. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые стоят на передовой борьбы с СOVID-19, за их высокий профессионализм и преданность своему делу", - написал Цебрий.

Он также пожелал выздоровления "политическим оппонентам, которые также сейчас столкнулись с коронавирусной инфекцией".

Напомним, 5 октября мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией

8 октября Цебрий получил положительный тест на COVID-19, однако заявил, что будет участвовать в выборах несмотря на коронавирус.

Умань Александр Цебрий коронавирус мэр болезнь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Запорожской АЭС обнаружили вспышку COVID-19
16 октября 2020, 18:53
На Черниговщине обстреляли авто кандидата в мэры Прилук
16 октября 2020, 17:59
В Харькове решили отправить школы на каникулы с 19 октября
16 октября 2020, 17:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »