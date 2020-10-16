Мэр Умани заявил, что полностью выздоровел от COVID-19

Ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус

Ранее у него диагностировали двустороннюю пневмонию и обнаружили коронавирус

Фото: Facebook

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что получил отрицательный тест на наличие коронавируса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получил результат контрольного теста. Он отрицательный. Хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые стоят на передовой борьбы с СOVID-19, за их высокий профессионализм и преданность своему делу", - написал Цебрий.

Он также пожелал выздоровления "политическим оппонентам, которые также сейчас столкнулись с коронавирусной инфекцией".

Напомним, 5 октября мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двухсторонней пневмонией

8 октября Цебрий получил положительный тест на COVID-19, однако заявил, что будет участвовать в выборах несмотря на коронавирус.