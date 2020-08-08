Киев и еще восемь регионов не могут ослабить карантин - Минздрав

В Киеве превышена динамика роста случаев COVID-19

В Киеве превышена динамика роста случаев COVID-19

Фото: flickr

По состоянию на 8 августа карантин в Украине не могут ослабить в Киеве и 8 областях Украины, поскольку эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.