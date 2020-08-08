Киев и еще восемь регионов не могут ослабить карантин - Минздрав
По состоянию на 8 августа карантин в Украине не могут ослабить в Киеве и 8 областях Украины, поскольку эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В частности, в Киеве и Киевской области превышена динамика распространения коронавируса.
В Одесской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях превышены процент выявления и динамика COVID-19.
В Волынской, Ивано-Франковской и Черниговской областях превышен процент обнаружения.
Эти регионы не могут перейти к следующему этапу ослабления карантина.
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Напомним, в Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19. 8 августа Кабмин провел внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации.