Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19
Его супруга и сын получили положительные результаты тестов на коронавирус
Его супруга и сын получили положительные результаты тестов на коронавирус
Экс-премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман заявил о вспышке коронавирусной инфекции среди членов своей семьи.
Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
С прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки", - написал он.
Он добавил, что будет вместе со своей женой и сыном дома на самоизоляции.
Напомним, 18 октября COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям.
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