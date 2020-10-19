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19 октября 2020, 11:04 4

Жена и сын Гройсмана заболели COVID-19

19 октября 2020, 11:04 4
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Его супруга и сын получили положительные результаты тестов на коронавирус
Фото: из открытых источников
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Экс-премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман заявил о вспышке коронавирусной инфекции среди членов своей семьи.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

С прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки", - написал он.

Он добавил, что будет вместе со своей женой и сыном дома на самоизоляции.

Напомним, 18 октября COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям.

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