В Минздраве сказали, сколько процентов украинцев переболели коронавирусом
По состоянию на сегодня коронавирусом уже переболели около 3% населения Украины.
Как сообщила в интервью изданию "Телеграф" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, об этом свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, пишет RegioNews.
По словам представительницы Минздрава, сегодня в стране наблюдается совсем другой ход заболевания COVID-19: почти пятая часть украинцев попадают в больницу с осложнениями.
"Около 20% (пациентов, - ред.) поступают в стационары с осложнениями, лечение длительное течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты требуют не только особых условий, медикаментозного лечения, но респираторной поддержки кислородом, требуют особого длительного ухода", - пояснила она.
Микичак отметила, что сейчас для Минздрава важно, чтобы медицинская система выдержала большой поток пациентов, в частности тех, которые нуждаются в госпитализации.
"Мы также не можем заблокировать оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности в неотложных состояниях, обострениями хронических болезней", - добавила представитель министерства.
Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 за деньги.