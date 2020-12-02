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02 декабря 2020, 17:12 5

В Минздраве сказали, сколько процентов украинцев переболели коронавирусом

02 декабря 2020, 17:12 5
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Почти пятая часть украинцев попадают в больницу с осложнениями
Почти пятая часть украинцев попадают в больницу с осложнениями
Фото: Минздрав
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По состоянию на сегодня коронавирусом уже переболели около 3% населения Украины.

Как сообщила в интервью изданию "Телеграф" заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, об этом свидетельствуют оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, пишет RegioNews.

По словам представительницы Минздрава, сегодня в стране наблюдается совсем другой ход заболевания COVID-19: почти пятая часть украинцев попадают в больницу с осложнениями.

"Около 20% (пациентов, - ред.) поступают в стационары с осложнениями, лечение длительное течение болезни сложно прогнозируемое. Пациенты требуют не только особых условий, медикаментозного лечения, но респираторной поддержки кислородом, требуют особого длительного ухода", - пояснила она.

Микичак отметила, что сейчас для Минздрава важно, чтобы медицинская система выдержала большой поток пациентов, в частности тех, которые нуждаются в госпитализации.

"Мы также не можем заблокировать оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, в частности в неотложных состояниях, обострениями хронических болезней", - добавила представитель министерства.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 за деньги.

Минздрав Украина карантин коронавирус Министерство
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