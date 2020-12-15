Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19

Политик чувствует себя нормально, но находится на самоизоляции

Политик чувствует себя нормально, но находится на самоизоляции

Фото: из открытых источников

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, сижу дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.

Напомним, в Украине за 14 декабря COVID-19 обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.