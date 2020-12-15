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Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19
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15 декабря 2020, 12:19 4

Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19

15 декабря 2020, 12:19 4
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Политик чувствует себя нормально, но находится на самоизоляции
Фото: из открытых источников
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, сижу дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.

Напомним, в Украине за 14 декабря COVID-19 обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.

коронавирус карантин Слуга народа депутат комитет
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