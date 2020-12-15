Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19
Политик чувствует себя нормально, но находится на самоизоляции
Политик чувствует себя нормально, но находится на самоизоляции
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заразился коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Получил положительный тест на COVID-19, чувствую себя нормально, сижу дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно", - написал Герус.
Напомним, в Украине за 14 декабря COVID-19 обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.
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