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04 сентября 2020, 14:55 6

Тернополь несмотря на "красную" зону не будет закрывать школы и детсады

04 сентября 2020, 14:55 6
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Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба
Решение приняли в пятницу во время заседания городского штаба
Фото: Facebook
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Городские власти Тернополя не будут закрывать учебные заведения, хотя город с 7 сентября отнесли к "красной" зоне карантина.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Надал, передает RegioNews.

Разумеется, мы хотим, чтобы жители города были здоровыми, но в то же время должны обеспечить жизнедеятельность города. За период карантина экономика Тернополя фактически стоит "на коленях", бизнес малый и средний закрывается, становится банкротом, люди массово теряют работу", - сказал мэр.

Он добавил, что город из-за введения "желтых" или других зон не получает никаких компенсаций. По мнению Надала, если остановить деятельность предприятий и учреждений, Тернополь полностью потеряет поступления в бюджет и не сможет удерживать больницы и профинансировать противоэпидемические мероприятия.

Поэтому жизнь города не прекращается", - сообщил он.

Также в Тернополе не будут закрывать школы и садики, они будут работать в штатном режиме.

Общественный транспорт переведут в режим спецрейсов, он будет перевозить жителей города, привлеченных к работе на инфраструктурных объектах и ​​в жилищно-коммунальной сфере.

Напомним, у мэра Тернополя подтвердили коронавирус, он на самоизоляции, ранее болезнь обнаружили у председателя Тернопольской ОГА.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на карантинные зоны с 7 сентября. В "красную" зону будут отнесены города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области.

коронавирус карантин школы Тернополь Сергей Надал
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