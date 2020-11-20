Власть готовит введение полного локдауна - мэр Ивано-Франковска

По мнению мэра, это станет катастрофой для бизнеса

По мнению мэра, это станет катастрофой для бизнеса

Фото: из открытых источников

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по результатам онлайн-совещания с мэрами, посвященного борьбе с последствиями пандемии, заявил, что центральная власть готовится к введению в стране полного локдауна.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в видеообращении у себя на Facebook.

Так, по его мнению, жесткая позиция правительства по соблюдению "карантина выходного дня" является подготовкой к введению полного локдауна в стране.

"Звучали разные даты, что локдаун в пессимистическом варианте будет введен с 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря на несколько недель, - признал Марцинкив. - Все это обсуждается, но если локдаун будет введен, это будет катастрофа для малого и среднего бизнеса".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Фраковске таки введут карантин выходного дня.