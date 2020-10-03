Снова более 4 тысяч больных и 92 смертельных случая: COVID-19 бьет новые рекорды

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4661 человека, зафиксировано 92 летальных случая, 2146 пациентов выздоровели. Это очередной антирекорд.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны, передает RegioNews.

Известно, что за все время пандемии в Украине заболели свыше 222 тысяч человек, из них до сих пор болеют свыше 119 тысяч украинцев, летальных случаев - 4353.

За сутки больше всего новых случаев заболевания зафиксировали во Львовской области - 206, в Харьковской области - 516, в Одесской области - 310, Днепропетровской области - 297.

В Киеве коронавирус диагностировали у 441 человека за сутки.

Напомним, сутками ранее, в Украине COVID-19 диагностировали у 4633 человек.

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