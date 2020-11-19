Заместитель городского головы Днепра обвинил руководство области в искажении статистики по COVID-19

Он усматривает в действиях областных руководителей или злоупотребления, или политическую составляющую

Он усматривает в действиях областных руководителей или злоупотребления, или политическую составляющую

Фото dniprorada.gov.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Андрей Бабский, заместитель Днепровского городского головы утверждает, что в последние дни областная власть выдает ложную статистику относительно заболеваемости COVID-19 в Днепре.

На вчерашний день областная статистика была подана такая: в Днепре более 600 случаев заболеваемости COVID-19. Официально заявляю, что эта информация не правдивая! Вчера у нас было подтверждено тестированиями 296 случаев. Такая ситуация прослеживается и несколько предыдущих дней. Можно только догадываться, для чего это делается. Руководители области – господин Олийнык и его подчиненные, вероятно занимаются какими-то финансовыми механизмами или злоупотреблениями с ПЦР-тестированием. Уверен, что в этом также есть и некая политическая составляющая, - заявил Андрей Бабский.

Заместитель городского головы также подчеркнул, что в областной статистике существенно занижен показатель выздоровления днепрян. Так, за весь период пандемии заболело 14 035 человек, из них выздоровело 9 800. Областная власть, в свою очередь, дает другую статистику по тем, кто преодолел болезнь – 5 600 человек.

В целом в городе они "потеряли" 4 200 пациентов, которые уже поправились! Они передают эту информацию Министерству здравоохранения, вводя в заблуждение руководство страны. Это может влиять на принятие важных решений в борьбе с COVID-19. Сегодня в городе на лечении 4 246 горожан, дома лечится 3 560, а в стационарах 686 пациентов. Таким образом, 70% заболевших преодолели эту болезнь, - отмечает Андрей Бабский.

Напомним, ранее сообщалось, что Ляшко заявил, что для Украины могут быть ужасными последствия пандемии.