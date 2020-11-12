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12 ноября 2020, 13:51 10

Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня

12 ноября 2020, 13:51 10
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Руслан Марцинкив назвал эту меру "половинчатым решением"
Фото: galka.if.ua
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Городской голова Ивано-Франковска заявил, что карантин выходного дня ничего существенно не изменит, но приведет к экономическим потерям в обществе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на радио "Западный полюс".

Ивано-Франковский городской председатель заявил, что не является сторонником таких мер, как карантин выходного дня. Ведь они ничего существенно не изменят, но приведут к увольнению людей и экономическим потерям в громадах.

Карантин выходного дня – это половинчатое решение. Мол, надо что-то делать, но, чтобы не закрывать бизнес полностью, то давайте это сделаем в субботу и воскресенье... Люди возмущены двойными стандартами, ведь тем же "Епицентрам" разрешено работать, - отметил Марцинкив.

Мэр Франковска признался, что является сторонником ограничения работы торгово-развлекательных заведений и ресторанов в ночное время с 22 часов, и убежден, что в период пандемии лучше должна работать полиция и другие правоохранительные органы.

Надо предупреждать, а не закрывать, - убежден мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что против введения "карантина выходного дня" выступили только три министра.

карантин мэр Ивано-Франковск Марцинкив Руслан Кабмин
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