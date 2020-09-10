На Киевщине на карантин "ушли" восемь школ и четыре детсада

Учеников перевели на дистанционное обучение

Учеников перевели на дистанционное обучение

Фото: из открытых источников

В 19 учебных заведениях Киевской области обнаружили коронавирусную инфекцию у детей и учителей. Данные учреждения были полностью или частично переведены на дистанционное обучение.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Так, на Киевщине, 8 школ полностью переведены в режим дистанционной работы: это Васильковские школы №1 и №2, Ирпенская школа №15, Застугнянская школа в Васильковском районе и другие. Еще в 11 учебных заведениях на дистанционное обучение переведено 12 классов.

В результате, 2 405 учеников и учителей срочно переведены на дистанционное обучение в областных учреждениях образования", - рассказал Володин.

По его словам, во всех учреждениях, где выявили заболевание, проведена дезинфекция помещений, классных комнат, коридоров.

Кроме того, глава ОГА отметил, что кроме школ из-за коронавируса на карантин были закрыты четыре детсада. Два в городе Переяславе, один в Белой Церкви и один в селе Плесецкое Васильковского района.

Напомним, школы и классы Киева массово переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса, на карантин также закрыли 4 детских сада столицы.