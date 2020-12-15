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15 декабря 2020, 14:40 154

Протест ФОПов в Киеве: на Майдане установили палатки, есть десятки пострадавших

15 декабря 2020, 14:40 154
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Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты
Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты
Фото: strana.ua
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Представителям движения SaveФОП после столкновений с правоохранителями удалось установить палатки на Майдане Независимости. Организаторы акции протеста заявили, что уже есть десятки пострадавших, и призвали граждан выходить на Майдан.

Об этом сообщает Страна.UA, передает RegioNews.

Столкновения на Майдане пока прекратились. Они возникли при попытке установить палатки на центральной площади столицы.

Силовики попытались взять митингующих в кольцо, применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Протестующие жгли файеры, петарды, дымовые шашки. Движение автотранспорта по Крещатику было перекрыто.

Организатор акции, лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил о десятках пострадавших и травмированных граждан, и призвал протестующих устанавливать палатки, несмотря на действия силовиков. На Майдан вызвали скорые.

Известно, что у одного из участников протеста из-за столкновений начались проблемы с сердцем. Его отвели под руки и дождались медиков.

Позже ФОПам все же удалось установить несколько палаток на Майдане. Столкновения между активистами и силовиками пока прекратились, но обстановка напряженная. Также восстановили движение автотранспорта по одной стороне улицы Крещатик.

Доротич также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он повлиял на действия силовиков.

Обращаюсь к вам как к гаранту Конституции, прекратите беспредел и издевательство над народом Украины, которые сейчас происходят здесь, на Майдане Независимости. Дайте указание Министерству внутренних дел прекратить преступные действия правоохранителей. Мы проводим мирную акцию. Мы установили палатки и мирным способом хотим отстаивать свои права", - сказал Доротич.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

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Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией
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