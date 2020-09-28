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28 сентября 2020, 15:45 4

В Харькове сессию облсовета перенесли из-за COVID-19

28 сентября 2020, 15:45 4
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Сессия Харьковского городского совета также еще не назначена
Сессия Харьковского городского совета также еще не назначена
Фото: flickr
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Пленарное заседание сессии Харьковского областного совета, которое планировалось на 1 октября, перенесли на 15 октября.

Соответствующее распоряжение 28 сентября подписал председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов, передает RegioNews.

Перенос заседания откладывается в связи с обострением ситуации по распространению в Харькове и Харьковской области коронавируса и увеличением случаев заболевания.

Провести пленарное заседание XХVІ сессии областного совета 15 октября 2020 в 10.00 в зале заседаний Дома советов (г.. Харьков, ул. Сумская, 64), регистрацию депутатов начать в 09.00", - говорится в документе.

Известно, что сессия Харьковского городского совета также еще не назначена. Ее планировали провести 23 сентября, но отложили из-за болезни городского головы Геннадия Кернеса.

Напомним, за кресло мэра Харькова будут бороться 15 кандидатов, комиссия завершила прием документов 24 сентября.

коронавирус заседание Харьков облсовет сессия
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