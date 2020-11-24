Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин

По его словам, власть делает все, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась

По его словам, власть делает все, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась и не было "новых антирекордов" заболеваемости.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает RegioNews. По словам президента, Минздрав провел беседу с представителями COVAX. "Был определен поэтапный план будущей поставки вакцины в Украину. Первый этап — 1,2 млн доз. А всего Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины. Конечно, приоритет вакцинации получат наши медицинские работники, военнослужащие, учителя, лица из групп риска", — отметил глава государства. Кроме того, по словам Зеленского, увеличивается и количество ежедневных тестирований. "Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода. А также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий. Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из нашего обихода и заголовков СМИ", — подчеркнул президент. Напомним, ранее в Совете нацбезопасности сказали, когда от коронавируса можно будет вакцинировать всю страну.

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