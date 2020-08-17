09:44  17 августа
В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса
16:43  17 августа
Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
08:19  17 августа
Ситуация на Донбассе: обстрелов нет, боевики придерживаются режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 августа 2020, 14:25 15

Вторая волна COVID-19: Кабмин будет проверять готовность больниц

17 августа 2020, 14:25 15
Читайте також українською мовою
Также будет усилен контроль за соблюдением карантина гражданами
Также будет усилен контроль за соблюдением карантина гражданами
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Правительство будет проверять больницы в рамках подготовки ко второй волне COVID-19, которая может наступить осенью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

По словам главы правительства, в западных областях Украины среди основных причин распространения вируса - свадьбы и религиозные обряды.

Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тысяч нарушений при использовании приложения "Действуй дома", - сказал Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что к борьбе с эпидемией должен быть комплексный подход, так как люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру.

Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - сказал Зеленский.

Напомним, Шмыгаль рассказал о своем видении Национальной экономической стратегии-2030. Долгосрочная стратегия будет ориентироваться на передовые европейские практики.

коронавирус Кабмин карантин проверки эпидемия больницы правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Минобразования рекомендует финансировать дистанционное обучение из местных бюджетов
17 августа 2020, 13:17
Умань могут заблокировать для въезда в случае паломничества хасидов - мэр
17 августа 2020, 13:12
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 регионов
17 августа 2020, 11:05
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »