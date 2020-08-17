Вторая волна COVID-19: Кабмин будет проверять готовность больниц

Также будет усилен контроль за соблюдением карантина гражданами

Также будет усилен контроль за соблюдением карантина гражданами

Фото: Кабмин

Правительство будет проверять больницы в рамках подготовки ко второй волне COVID-19, которая может наступить осенью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

По словам главы правительства, в западных областях Украины среди основных причин распространения вируса - свадьбы и религиозные обряды.

Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тысяч нарушений при использовании приложения "Действуй дома", - сказал Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что к борьбе с эпидемией должен быть комплексный подход, так как люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру.

Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - сказал Зеленский.

Напомним, Шмыгаль рассказал о своем видении Национальной экономической стратегии-2030. Долгосрочная стратегия будет ориентироваться на передовые европейские практики.