Минздрав озвучил цену открытия временных госпиталей в Киеве

Они позволят получить 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19

Они позволят получить 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19

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Для организации временных госпиталей в Киеве нужно 245 млн гривен.

Об этом во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали - это может быть или Выставочный центр, или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн гривен", - сказал Степанов.

Он добавил, что для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях понадобится 1200 человек медперсонала.

Напомним, Правительство выделило дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на COVID-19.