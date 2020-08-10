Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев

За прошедшие сутки 25 больных умерли, выздоровели 387 человек

За прошедшие сутки 25 больных умерли, выздоровели 387 человек

pixabay.com

В Украине за прошлые сутки подтверждено 1008 новых случаев коронавирусной болезни. С начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 81 957 человек, из них 44 359 выздоровели, летальных исходов - 1922.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболело COVID-19 1008 человек, из них 65 детей, а также 42 медицинских работника. Были госпитализированы 202 человека, зафиксировано 25 летальных случаев, при этом выздоровели 387 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев за сутки выявили во Львовской области – 140, в Ивано-Франковской области – 121, в Харьковской области – 117, в Черновицкой области – 108, в Ровенской области – 83 и в Киеве – 66.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2985 случаев;

Волынская область — 4327 случаев;

Днепропетровская область — 1571 случай;

Донецкая область — 976 случаев;

Житомирская область — 2154 случая;

Закарпатская область — 5809 случаев;

Запорожская область — 953 случая;

Ивано-Франковская область — 5797 случаев;

Кировоградская область — 724 случая;

г. Киев — 9564 случая;

Киевская область — 4197 случаев;

Львовская область — 10981 случай;

Луганская область — 155 случаев;

Николаевская область — 716 случаев;

Одесская область — 4230 случаев;

Полтавская область — 497 случаев;

Ровенская область — 6923 случая;

Сумская область — 699 случаев;

Тернопольская область — 3324 случая;

Харьковская область — 4901 случай;

Херсонская область — 269 случаев;

Хмельницкая область — 1368 случаев;

Черновицкая область — 6777 случаев;

Черкасская область — 1036 случаев;

Черниговская область — 1024 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 9 августа в Украине зафиксировано еще почти 1200 случаев коронавируса.

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