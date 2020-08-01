В Украине 1172 новых случая COVID-19, количество больных продолжает расти

Число новых больных вдвое больше, чем количество тех, кто выздоровел

Число новых больных вдвое больше, чем количество тех, кто выздоровел

Фото: flickr

1 августа в Украине зафиксировано 1172 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, всего с начала эпидемии COVID-19 обнаружили в 71 056 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев выявлено в Львовской области - 145, еще 123 зафиксировали в Ивано-Франковской области. В Киеве и в Одесской области зафиксировали по 101 случаю заболевания.

Больше всего летальных случаев (6) за прошедшие сутки произошло на Закарпатье. Еще три человека умерли от COVID-19 в Ивано-Франковской области, по 2 Киеве и в Одесской области. Еще по одному человеку умерли в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки были госпитализированы 232 человека, выписаны 556 пациентов. На стационарном лечении находится 4800 человек, из них 124 человека подключены к аппарату ИВЛ.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

С начала эпидемии 1709 больных умерли, 39 308 пациентов выздоровели.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2766 случаев;

Волынская область - 3828 случаев;

Днепропетровская область - 1413 случаев;

Донецкая область - 889 случаев;

Житомирская область - 1896 случаев;

Закарпатская область - 5210 случаев;

Запорожская область - 800 случаев;

Ивано-Франковская область - 4680 случаев;

Кировоградская область - 704 случая;

г. Киев - 8342 случая;

Киевская область - 3787 случаев;

Львовская область - 9671 случай;

Луганская область - 127 случаев;

Николаевская область - 602 случая;

Одесская область - 3215 случаев;

Полтавская область - 446 случаев;

Ровенская область - 6111 случаев;

Сумская область - 509 случаев;

Тернопольская область - 3035 случаев;

Харьковская область - 3786 случаев;

Херсонская область - 227 случаев;

Хмельницкая область - 1163 случая;

Черновицкая область - 5964 случая;

Черкасская область - 942 случая;

Черниговская область - 843 случая.

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 1090 человек, 20 пациентов умерли.