13:04  24 ноября
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
13:12  24 ноября
Перед вторым туром выборов в Черновцах решили раздать по 1 тысячи гривен - КИУ
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 14:52 6

Зеленский пообещал украинцам компенсацию по ЕСВ

24 ноября 2020, 14:52 6
Читайте також українською мовою
Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина
Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Верховную Раду в ближайшее время планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций за уплату Единого социального взноса. Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, пишет RegioNews.

По его словам, на выплаты компенсаций по ЕСВ планируют выделить 1,5 млрд гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что все эти программы будут доступны всем, кто пострадал от карантина.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна избежать полного локдауна и поддержать экономику.

коронавирус карантин бизнес президент предприниматели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »