Зеленский пообещал украинцам компенсацию по ЕСВ

Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина

Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина

Фото из открытых источников

В Верховную Раду в ближайшее время планируют внести законопроекты, которые предусматривают выплаты компенсаций за уплату Единого социального взноса. Компенсации получит бизнес, который пострадал из-за усиления карантина.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, пишет RegioNews.

По его словам, на выплаты компенсаций по ЕСВ планируют выделить 1,5 млрд гривен для почти 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривен", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что все эти программы будут доступны всем, кто пострадал от карантина.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна избежать полного локдауна и поддержать экономику.