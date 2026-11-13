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Ольга Айвазовская Председатель правления гражданской сети "Опора" info@regionews.ua
13 ноября 2026, 11:52

Война как стиль жизни: Украина должна быть готова к любым угрозам

13 ноября 2026, 11:52
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В 2014-м в кабинетах открывали "конверты" советской эпохи – и не находили там ответов. О хороших конвертах и подготовке всех и каждого к всеобъемлющей обороне
В 2014-м в кабинетах открывали "конверты" советской эпохи – и не находили там ответов. О хороших конвертах и подготовке всех и каждого к всеобъемлющей обороне
Мурал "Все будет Украина!" в Киеве, 2022г. Фото: Александр Корбан/Facebook
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Когда агрессия России началась с оккупации Крыма, у органов власти и военных на руках были именно эти "конверты". Их открывали, но правильных протоколов реагирования или директив там просто не могло быть. Поэтому адекватных действий государства и общества в отношении агрессивного поведения соседа не произошло.

В 2022 году все выглядело иначе. Нацбанк уже имел подготовленные инструкции, которые определяли реальный масштаб угроз и пошаговые действия всех, кто принимал решения. А за сутки до вторжения энергетическая система Украины была подключена к европейской – ведь тактика противника предусматривает захват или уничтожение именно гражданской инфраструктуры на первых этапах агрессии. Слышала немало положительных оценок этого от инсайдеров, в частности международных.

Из-за постоянной угрозы может казаться, что ничего не меняется. Но это не так. Какими бы неприятными и дискомфортными ни были все эти ограничения, они дали системе возможность выстоять – и не оказаться в правовом режиме военного положения без средств для законной обороны и света.

Тотальная война заставляет переосмысливать угрозы – и не просто инструкции, а образ жизни в новых условиях. Эти хорошие конверты/алгоритмы/протоколы должны стать элементом устойчивости системы. Неважно, физические ли это конверты или их электронные аналоги: действовать эффективно в состоянии аффекта и выстоять только на силе воли – недостаточно.

После этой фазы противостояния мы еще долго будем переоценивать действия военно-политического руководства, и никто не забудет ни о шашлыках, ни об успокоении общества в шаге от пропасти. Но сегодня – об изменениях, которые также были и есть, и которые должны двигать нас дальше.

Для меня демократическое участие и демократическая устойчивость – это не о выборах или петициях, а о другой парадигме и образе жизни. Напомню: политические права – это участие в управлении своим государством непосредственно или через законно избранных представителей. В период войны это уже о необходимости выживания и соучастии в обороне – как гражданских, так и военных. А еще о чуткости власти к мнению граждан во время экзистенциальных испытаний: от назначения чиновников до стиля управления в интересах общества.

Поэтому относительно выборов у нас нет "хороших конвертов" с алгоритмами и правильными решениями относительно невероятных испытаний будущего.

Нам нужно снять стигму с темы: как быть готовыми всегда и ко всему в этих невероятно сложных условиях. В этом и заключается разница между стратегическим мышлением и рефлексами, которые притупляются на фоне травмы войны. Над этим нужно работать ежедневно. Это тоже элемент всеобъемлющей обороны.

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Украина война угрозы РФ подготовка защита вторжение
 
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