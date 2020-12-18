"Слуга" Богуцкая подхватила COVID-19 и уже 10-й день находится на самоизоляции

Она считает, что заболела из-за поездки в маршрутках

Она считает, что заболела из-за поездки в маршрутках

Facebook

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

"Мы дома вместе с сыном болеем. Переношу болезнь легко. Первые четыре дня была температура 38 и 38,5, а сейчас все ок, но есть остаточные явления. Принимаю отхаркивающие, чтобы было легче дышать. У меня коронавирус проходит, как обычная ОРВИ, но и обычную ОРВИ я переношу не на ногах, все равно нужно вылежать", - сообщила нардеп.

Также Богуцкая рассказала, что знает, где и когда заболела COVID-19.

"Было бы очень неожиданно, если бы при всем том, что я практически хожу без маски, я не заболела. Я писала у себя на Фейсбуке, что предпоследнюю неделю в Раде я ездила на маршрутке, когда ФОПы собирались, не было как подъехать. Я писала, сидя в маршрутке, что чувствую себя самоубийцей. Все потому, что по стеклу аж течёт. Несмотря на то, что все в масках, но все же выдыхают. Эти пары вместе с ковидом прям стекают по стеклу. Не заразиться в этой маршрутке было невозможно", - заявила Богуцкая.

Однако депутат считает, что даже хорошо, что она это перенесла на себе, так как теперь знает все, что может нести в себе это заболевание, как его переносить и, что делать, чтобы переболеть легко.

"Нужно иметь крепкий иммунитет, чтобы побороть вирус. Если его нет вообще, то нужно делать все, чтобы его укрепить", - советует нардеп.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили более 12,5 тысяч новых случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)