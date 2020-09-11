Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"

Скоро она вернется к нормальной жизни

Скоро она вернется к нормальной жизни

Фото из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", – написала она.

По ее словам, сейчас у Тимошенко все еще остается воспаление легких, но лечение проходит успешно.

"Скоро она уже вернется к нормальной жизни и к работе", – заверила Сорока.

Напомним, 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Позже пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19.

Сообщалось, что Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии, состояние ее дочери и зятя намного лучше, они болеют в легкой форме.