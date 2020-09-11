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Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
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11 сентября 2020, 10:58

Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"

11 сентября 2020, 10:58
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Фото из открытых источников
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко переболела коронавирусом – тест показал отрицательный результат.

Как передает RegioNews, об этом сообщила в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", – написала она.

По ее словам, сейчас у Тимошенко все еще остается воспаление легких, но лечение проходит успешно.

"Скоро она уже вернется к нормальной жизни и к работе", – заверила Сорока.

Скриншот повідомлення.

Напомним, 23 августа стало известно, что у Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус. Позже пресс-секретарь "Батькивщины" подтвердила инфицирование Тимошенко Covid-19.

Сообщалось, что Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии, состояние ее дочери и зятя намного лучше, они болеют в легкой форме.

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