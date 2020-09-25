Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов: что известно

Представители фракций уже обратились к председателю парламента

Представители фракций уже обратились к председателю парламента

В Верховной Раде рассматривают возможность сделать не пленарной недели с 5 по 9 октября в связи с распространением коронавирусной болезни у народных депутатов.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель председателя фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

"У нас сейчас очень много случаев, в том числе 8 активных случаев, в нашей фракции именно среди народных депутатов. Мы точно будем работать следующую пленарную неделю полноценно. Возможно будут изменения во втором пленарном неделе, который планировался", - сказала она.

Кравчук подчеркнула, что представители фракций обратились к председателю парламента, чтобы изменить второй пленарную неделю на работу в комитетах или в округах.

"Действительно, у нас вторая настоящая волна ковида, и депутаты не исключение",- отметила Кравчук.

Напомним, на днях у еще одного нардепа диагностировали коронавирус.