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04 сентября 2020, 21:07 4

Правительство не нарушало права людей, когда вводило карантин - Шмыгаль

04 сентября 2020, 21:07 4
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Фото: Кабмин
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Кабинет министров действовал исключительно в рамках действующего законодательства и не нарушал права и свободы людей при введении карантина в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

Мы действовали исключительно в соответствии с законодательством Украины - Конституции, закона о Кабинете Министров и закона о карантине. Также есть отдельное законодательство о введении состояния чрезвычайной ситуации в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, все нормы документов Правительства соответствуют законодательству, и Кабинет министров нигде не нарушал права или свободы граждан.

Права или свободы людей могут нарушаться при введении чрезвычайного положения, мы не прибегали к таким кардинальным мерам. Это была сознательная позиция, чтобы не ограничивать права и свободы", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что Кабмин пользовался теми инструментами, которыми пользовались большинство цивилизованных стран мира.

Напомним, ранее Конституционный суд постановил, что некоторые ограничения во время карантина противоречат Конституции.

Также в Минздраве прокомментировали решение КСУ относительно неконституционности введения карантина. По словам главы Минздрава, в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина.

коронавирус Кабмин карантин заявление Конституционный суд Денис Шмыгаль
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