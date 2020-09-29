Нардеп Рудик заразилась коронавирусом

Она также рассказала, как чувствует себя

Она также рассказала, как чувствует себя

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

"Кира Рудик (Голос) заболела COVID-19", - написал он.

Эту информацию Рудик подтвердила в Facebook.

"Сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", - рассказала она.

Рудик также добавила, что члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.

"Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех придерживаться карантинных норм и беречь себя", – написала депутат.

Ранее сообщалось, что Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов.