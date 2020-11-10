09:44  10 ноября
В Украине почти 11 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
09:06  10 ноября
Полиция открыла дело об исчезновении Кернеса, а потом передумала
08:11  10 ноября
Сутки на Донбассе: боевики дважды нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2020, 10:58 6

В Минздраве объяснили, зачем в Украине вводят карантин "выходного дня"

10 ноября 2020, 10:58 6
Читайте також українською мовою
Сейчас в Украине почти 480 тысяч случаев COVID-19
Сейчас в Украине почти 480 тысяч случаев COVID-19
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Введение в Украине карантина "выходного дня" призвано предотвратить стремительное распространение коронавируса до такого уровня, когда с наплывом больных не сможет справляться медицинская система страны.

Как передает RegioNews, об этом заявил на брифинге 10 ноября министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19. Цель одна — чтобы нагрузка на медицинскую систему была допустимой", — отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что допустимой является такая нагрузка, когда больницы в регионах будут способны оказать помощь всем гражданам — несмотря на то, в каком "уголке нашей страны они находятся.

"Но медицинская система имеет предел. Максимальное количество коек, а это уже 50% такого фонда, — 83 тысячи койко-мест — критическая цифра, которую мы посчитали в разрезе каждой области, больницы, чтобы не останавливать оказания медицинской помощи от других болезней", — отметил Степанов.

Министр заверил, что медики продолжают спасать пациентов от различных заболеваний, в том числе проводят хирургические вмешательства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня.

коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »