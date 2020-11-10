В Минздраве объяснили, зачем в Украине вводят карантин "выходного дня"

Сейчас в Украине почти 480 тысяч случаев COVID-19

Сейчас в Украине почти 480 тысяч случаев COVID-19

Фото из открытых источников

Введение в Украине карантина "выходного дня" призвано предотвратить стремительное распространение коронавируса до такого уровня, когда с наплывом больных не сможет справляться медицинская система страны.

Как передает RegioNews, об этом заявил на брифинге 10 ноября министр здравоохранения Максим Степанов.

"Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19. Цель одна — чтобы нагрузка на медицинскую систему была допустимой", — отметил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что допустимой является такая нагрузка, когда больницы в регионах будут способны оказать помощь всем гражданам — несмотря на то, в каком "уголке нашей страны они находятся.

"Но медицинская система имеет предел. Максимальное количество коек, а это уже 50% такого фонда, — 83 тысячи койко-мест — критическая цифра, которую мы посчитали в разрезе каждой области, больницы, чтобы не останавливать оказания медицинской помощи от других болезней", — отметил Степанов.

Министр заверил, что медики продолжают спасать пациентов от различных заболеваний, в том числе проводят хирургические вмешательства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня.