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27 октября 2020, 12:16 3

Разумков подписал постановление о создании "антиковидного" штаба во главе с Зеленским

27 октября 2020, 12:16 3
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Регламент Верховной Рады не предусматривает подписание постановлений президентом
Регламент Верховной Рады не предусматривает подписание постановлений президентом
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление, которым Зеленскому рекомендуется создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам в связи с распространением коронавирусной болезни.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента.

Так, в графе "Даты и состояние прохождения" указано, что председатель Верховной Рады подписал постановление 26 октября.

26.10.2020 постановление подписано", - сказано в сообщении о состоянии прохождения документа.

Напомним, что согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня аппарат ВР передает для опубликования в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР. Постановление №4228 вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Ранее сообщалось, что парламент поддержал создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским.

Владимир Зеленский ВР штаб Дмитрий Разумков Постановление
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