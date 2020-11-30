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30 ноября 2020, 18:44 5

С апреля в Украине уволились более 5 тысяч врачей - НСЗУ

30 ноября 2020, 18:44 5
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При этом на их место привлекли лишь тысячу новых специалистов
При этом на их место привлекли лишь тысячу новых специалистов
Фото: flickr
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Начиная с апреля 2020 года в Украине уволились более пяти тысяч врачей вторичного звена.

Об этом во время брифинга 30 ноября сообщили в Национальной службе здоровья Украины, передает RegioNews.

Система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 1 апреля также изменился принцип финансирования для учреждений специализированной медицинской помощи.

Больницы заключили договоры с НСЗУ и начали работать по Программе медицинских гарантий. То есть получать деньги за услугу, которую оказали пациенту, а не просто за наличие коек. Соответственно, для заведения появилась мотивация быть привлекательным для пациента, чтобы предоставлять больше услуг, потому что за пациентом приходят деньги", - рассказали в НСЗУ.

Напомним, госбюджета на 2021 год не хватит на вакцинацию и лечение больных COVID-19 - НСЗУ.

коронавирус Украина врачи больницы статистика
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